28-jarige automobilist zonder rijbewijs rijdt 69-jarige bromfietser aan

De autobestuurder Rashaan A. (28) is op maandag 3 januari door de politie van het bureau Latour, na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Hij reed op diezelfde dag omstreeks 20.30 uur aan de Indira Ghandiweg ter hoogte van de Asraf Safoeralaan een bromfietser aan. Hij blijkt niet in het bezit te zijn van een rijbewijs meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Na de melding van de aanrijding deden de wetsdienaren van voormeld bureau de locatie aan voor onderzoek. Daar aangekomen werd de 69-jarige bromfietser Max V. met zwaar lichamelijk letsels op het wegdek aangetroffen. Per ontboden ambulance werd het verkeersslachtoffer afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Hij heeft een linker bovenbeen fractuur opgelopen en is ter verpleging in de ziekeninrichting opgenomen.

Onderzoek wees uit dat de autobestuurder kort voor de aanrijding over de Indira Gandhiweg reed. Hij kwam vanuit de richting van Latour en ging naar die van de Saronbrug, terwijl de bromfietser in de tegenovergestelde richting reed. Ter hoogte van de Asraf Safoeralaan wilde Rashaan een enorme file vermijden en sloeg rechts af het terrein van een plastiekfabriek op om te keren. Bij die gelegenheid hield hij geen rekening met het rechtdoor gaand verkeer en reed de bromfietser aan.

De autobestuurder Rashaan die niet onder invloed van alcohol verkeerde, werd ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau meldt de Surinaamse politie.