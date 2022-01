Ministerie: ‘Afgelopen periode goed gegaan op scholen, dus laten wij het zo houden’

Het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur heeft vanmorgen een statement uitgebracht, in verband met de herstart van het onderwijsproces in Suriname.

Het ministerie heeft na intensief overleg met het ministerie van Volksgezondheid het besluit genomen om de scholen normaal op te starten, op vrijdag 7 januari 2022.

“Het is in de afgelopen periode op de scholen goed gegaan, dus laten wij het zo houden. Bij ziekteverschijnselen is het advies aan de leerkrachten en de leerlingen om in plaats van de school, de arts te bezoeken’, aldus het ministerie.

De leiding van het Surinaamse ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur benadrukt, dat er geen verslapping mag optreden. Wij zijn allen verantwoordelijk voor de gezondheid van onszelf en onze medemens.