Boekbespreking ‘Tussen Apoera en Oreala’ met Ronald Venetiaan

Op dinsdag 11 januari aanstaande organiseert de Clark Accord Foundation Suriname, in het kader van de 10e Clark Accord lezing, haar eerste boekbespreking. Het betreft het tweede boek van de schrijver (wijlen) Clark Accord, getiteld: ‘Tussen Apoera en Oreala’. De keynote spreker is Runaldo Ronald Venetiaan.

Volgens Accord is dit zijn beste boek terwijl Venetiaan zeer onder de indruk van het boek is. Venetiaan zal de kijkers meenemen naar twee Inheemse dorpen in de regenwouden van Suriname en Brits Guyana, die het toneel vormen van een hartverscheurend liefdesverhaal.

‘Tussen Apoera en Oreala’ is een meeslepend verhaal over mystiek, riten, passie, drama, erotiek en cultuur. Na de lezing is er een panelgesprek met Cylene Fransen, Jerry Dewnarain en Runaldo Venetiaan. De moderator is Hilde Neus. Het publiek zal tijdens het programma in de gelegenheid gesteld worden om via WhatsApp vragen te stellen.

De lezing zal vanwege de gezondheidsmaatregelen via Apintie TV, kanaal 10.1 en via livestream op apintie.sr en de Facebook pagina’s van Apintie en Clark Accord Foundation om 18.00u te volgen zijn.