665 nieuwe besmettingen en 2 doden; stijging in ziekenhuizen

Het aantal nieuwe corona besmettingen in Suriname, is op donderdag 6 januari iets gedaald ten opzichte van de dagen daarvoor. Er zijn donderdag in totaal 665 nieuwe besmettingen genoteerd. Wel is het aantal ziekenhuisopnamen gestegen, van 14 naar 25.

Dat blijkt donderdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de cijfers blijkt dat er 1.582 keer getest is. Het besmettingspercentage bedraagt daardoor 42%.

In totaal zijn 2 personen overleden aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus. Op dit moment ligt er niemand op de intensive care.

De cijfers van donderdag 6 januari 2022: