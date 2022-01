‘Vorig jaar minder gras- en woningbranden in Suriname’

Het Korps Brandweer Suriname (KBS) heeft deze week teruggeblikt op het jaar 2021. Het afgelopen jaar is waargenomen dat grasbranden en vuilbranden zijn verminderd en dat er een daling is geconstateerd in woningbranden, stelt adjunct-brandmeester en voorlichter van het Korps Brandweer Suriname, Olton Pinas. Verkeersongevallen met beknellingen en dergelijke zijn volgens hem wel wat aan de hoge kant geweest.

“Terugblikkend op de voorlichtingscampagne van het KBS in het afgelopen jaar, heeft deels wel effect gehad op het gedrag van de gemeenschap, men was wat voorzichtiger met vuurwerk. Ondanks deze voorlichting en de minder ge√Įmporteerde containers met vuurwerk, zijn er toch zes vuurwerkslachtoffers gevallen.

Drie van de slachtoffers waren door onvoorzichtigheid zelf debet aan de ongevallen terwijl de overige drie, slachtoffer zijn geworden van vuurwerk afschietende personen.

Volgens de adjunct-hoofdbrandmeester is het jaar zeer somber begonnen met twee woningbranden op 1 januari. Een aan de Flamingostraat en een aan de Mariestraat, waarbij er vier doden te betreuren vielen. Het is nog niet duidelijk als de branden vuurwerk gerelateerd zijn. De juiste oorzaak van de branden is nog in onderzoek.

Op maandag 3 januari is het werk van het KBS gestart met het verwijderen van een slang uit een woning, het blussen van een vuilbrand te Flora en een aanrijding met een beknelling. Brandmeester Pinas geeft aan dat dit, voor het korps haast een normaal begin is van de dag.