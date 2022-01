Mike S. krijgt 8 jaar cel voor drugshandel, cokebezit en witwassen

De rechtbank in Amsterdam heeft woensdag 8 jaar cel opgelegd aan Mukesh Mike S. De 54-jarige in Suriname geboren man runde vanuit een huis in het Noord-Hollandse De Kwakel een grootschalige drugshandel.

Eind juni werden na een inval in een woning in het Noord-Hollandse dorp De Kwakel miljoenen aan cashgeld en een grote hoeveelheid cocaïne aangetroffen (foto). S. was destijds in de woning en werd ter plekke aangehouden. Hoewel het huis op niemands naam staat, wordt hij als de bewoner beschouwd.

Hij is daarnaast gestraft voor het in bezit hebben van ongeveer 4.000 kilo cocaïne en het witwassen van 12 miljoen euro. Ook had hij meerdere wapens in bezit.

Volgens de rechter heeft S. voor ongeveer 23 miljoen euro in cocaïne gehandeld. In het huis in De Kwakel werd in totaal 11 miljoen euro gevonden. De overige 12 miljoen heeft S. volgens de rechtbank witgewassen.