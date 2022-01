Auto in trens nadat busje geen voorrang verleent

Bij een verkeersongeval vanmorgen in Suriname, waarbij twee auto’s betrokken waren, is één persoon gewond afgevoerd door een ambulance. Het ongeval vond rond 11.15u plaats op de hoek van de Wilhelmina- en de Hendrikstraat in Nieuw Nickerie.

De bestuurder van het witte busje zou op bovengenoemde kruising geen voorrang hebben verleend aan het verkeer op de andere weg, waardoor er een aanrijding volgde. De benadeelde kwam met zijn voertuig in de trens terecht.

Het slachtoffer raakte gewond aan zijn hoofd en werd per ontboden ambulance naar de Spoedeisende Hulp vervoerd. De politie was snel ter plaatse en heeft de zaak in onderzoek.