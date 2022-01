Agenten en schoonmaakster politiebureau Meerzorg besmet

Zes agenten en een schoonmaakster van het politiebureau Meerzorg in Suriname, zijn deze week positief getest op het coronavirus. Onduidelijk is waar ze besmet zijn geraakt; het politiebureau is ontsmet.

De zeven personen zijn in quarantaine. Hun collega’s werken normaal door. Er is wel sprake van een grotere werkdruk op hen, omdat ze in kleinere groepen moeten werken.

Vier agenten van het politiebureau Uitvlugt zijn ook deze week positief getest. De agenten zijn de afgelopen dagen normaal aan het werk verschenen. Daarom is het politiebureau ontsmet.