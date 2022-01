The Solutionz Group bestaat deze maand 5 jaar

In januari 2022 bestaat The Solutionz Group alweer vijf jaar. Het bedrijf begon in 2017 als de Recruitment Solutionz, maar staat sinds 2019 bekend als The Solutionz Group; een IT-bemiddelingsorganisatie gevestigd in Utrecht, die bedrijven helpt in hun zoektocht naar IT-professionals. Tijd voor een korte terugblik, maar vooral een blik vooruit!

Algemeen Directeur Michael Sitaram vertelt: ‘Naast kennis en kunde, focussen wij echt op de persoon achter het cv. Wat ons betreft is dat tenslotte net zo belangrijk voor een goede match! Waar we begonnen met het bemiddelen op basis van Werving & Selectie, hebben we inmiddels een team van 25 professionals en zijn we nog steeds groeiende.

Zelfs in deze onzekere periode waarin gezondheid centraal stond – en nog steeds staat – hebben we ons hoofd boven water weten te houden, en stappen gemaakt om een mooi groei door te maken. Met dit in ogenschouw genomen gaan we de komende vijf jaar vol goede moed tegemoet!’

Over de komende jaren kunnen Michael en operationeel directeur Noeranie Ramdjan nog niet veel prijsgeven. ‘Uiteraard staan er wel mooie dingen te gebeuren’, vertelt Noeranie. ‘Onze herkenbare pijlers blijven daarin natuurlijk belangrijk: helderheid, transparantie, persoonlijk en ambitieus doch realistisch. We willen mogen stappen maken, maar wel door onze identiteit te behouden. Houd ons daarom goed in de gaten!’