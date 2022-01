Menzo: ‘Coach van Suriname worden is droom die uitkomt’

Nadat maandag bekend werd dat Stanley Menzo de nieuwe bondscoach van het Surinaams elftal ‘Natio’ wordt, heeft hij een eerste interview aan de NOS gegeven. Menzo geeft daarin aan dat hij er altijd van heeft gedroomd om bondscoach van Suriname te worden en dat het nu is uitgekomen. Hij kijkt vooruit naar een mooie toekomst voor het Surinaamse voetbal.

Menzo legt uit dat hij graag door wil gaan met het overhalen van Europese spelers om voor Suriname te kiezen, zoals voormalig bondscoach Dean Gorr√© deed: “Daar wil ik graag op voortborduren. Ik zal zeker jongens die in Europa voetballen willen bewegen om te kiezen voor het Surinaamse elftal, maar ik wil ook spelers in Suriname zelf niet vergeten’, aldus de 58-jarige trainer tegen de NOS.

“Ik ben vijftien jaar voorzitter geweest van de Stichting Suriprofs, waar we met Surinaamse spelers en veel vrijwilligers werk hebben verzet om een dubbel paspoort te kunnen realiseren. Dat was toen niet gelukt, maar nu is het op een andere manier wel gelukt”, zegt Menzo.

Over drie weken speelt hij zijn eerste wedstrijd met Suriname en wel een vriendschappelijke match tegen Barbados.

