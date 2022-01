Starnieuws: ‘First lady Suriname positief getest op coronavirus’

Volgens de Surinaamse nieuwssite Starnieuws is de echtgenote van de Surinaamse president, Mellisa Santokhi-Seenacherry, een van de mensen die de afgelopen dagen positief getest is op het coronavirus. De first lady zelf ontkent dit op haar Facebookpagina en noemt het bericht fake.

In Suriname zijn dinsdag 4 januari 2022 opnieuw een groot aantal personen positief getest op het coronavirus. Volgens gaat het COVID-19 Dashboard van BOG gaat het om 820 nieuwe besmettingen. De meeste positieven komen uit Paramaribo (318) en Wanica (110).

Vanwege de hoge besmettingscijfers in het land wordt een lockdown niet uitgesloten.