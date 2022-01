BIMS: Coming of age verhaal over groep Surinaams-Nederlandse jongeren

Met goed geluk mag de muziektheatervoorstelling BIMS nét doorgaan, op 27 januari in het Maaspodium. De muzikale voorstelling BIMS is een audiovisuele theatrale ervaring waarin film, theater en musical elkaar kruisen. Een coming of age verhaal over een groep Surinaams-Nederlandse jongeren wonend in Amsterdam Zuidoost, vechtend tegen gentrificatie en racisme.

De avondklok gaat in. Je staat op het balkon van je flat. Het balkon van Geldershoofd, Hakfort of Kikkenstein. Naast je staan je vrienden op hun eigen balkons, en net als jij kijken ze uit over jullie buurt. De Bims voor hen die er wonen. Zuidoost voor Amsterdammers. De Bijlmer voor iedereen daarbuiten. Door buitenstaanders gevreesd, door de gemeenschap geliefd. Boksend tegen vooroordelen en strijdend tegen de veranderende stad, vecht jij in die wijk voor jouw bestaan. De flat is als een familie. Uit de aarde van de Bijlmermeer zijn jullie allemaal gemaakt. Je praat over Mama Sranang, Suriname, het land dat nog wel van je ouders is, maar niet meer van jou. Je praat over Papa Nederland, het land waar je bent opgegroeid maar nog altijd wordt buitengesloten. Én jullie praten over het vreselijke nieuws… Wat zal dit betekenen? Zitten wij in de Bims of zit de Bims in ons…?

Met BIMS gaat Priscilla Vaudelle op zoek naar een nieuwe musicaltaal. BIMS (part I) is de eerste stap in een langere reeks muzikale voorstellingen, waarbij Vaudelle met componisten en songwriters onderzoek doet naar de kracht van songs in een maatschappelijk urgent verhaal.

