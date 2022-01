Auto geheel uitgebrand in de bosjes langs de Afobakkaweg

Deze auto is maandag aan het eind van de middag brandend in de bosjes langs de Afobakkaweg in Suriname, ter hoogte van mast 35, aangetroffen door voorbijgangers.

Ter plaatse werd er geen bestuurder aangetroffen. De politie van Paranam werd gealarmeerd die de Surinaamse brandweer inschakelde. Toen de brandweer van post Onverdacht ter plaatse kwam, kon zij slechts nabluswerkzaamheden verrichten.

Het voertuig, een Toyota Runx, was geheel uitgebrand. Hoe het voertuig in de bosschage is beland, is nog niet helemaal duidelijk. De brandweer trof wel remsporen aan die aanduiden dat de wagen vermoedelijk van de Afobakaweg zou zijn geraakt.

De politie van Paranam heeft de zaak in onderzoek.