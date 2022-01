Atompai: ‘Politiebond zal korpschef Prade niet laten vallen’

Nadat vanmorgen bekend werd dat korpschef Roberto Prade uit zijn functie zou zijn ontheven, heeft de de voorzitter van de Surinaamse Politie Bond (SPB), Mielando Atompai, dit betiteld als ‘misleidende berichtgevingen van de minister van justitie en politie‘.

Volgens de berichtgeving zou het bevoegd gezag het besluit hebben genomen om Prade te ontheffen uit zijn functie. Dit werd hem meegedeeld door minister Amoksi. Ook het dagelijks bestuur van de SPB zou door de minister zijn ontvangen en op de hoogte zijn gesteld van het besluit, staat in een persbericht.

Maar volgens Atompai is de korpschef niet ontheven, simpelweg omdat ontheffing van een korpschef bij resolutie geschiedt. Verder is het een bevoegdheid van de president en niet de minister, aldus de SPB voorzitter. Hij zegt dat de minister niet weet wat zijn taken zijn.

“Na de mondelinge mededeling van de minister aan zowel de korpschef en de SPB, heb ik gelijk een brief naar de president gestuurd. Duidelijk hebben wij aangegeven voorstander te zijn om het korps te reorganiseren. De president heeft de bond gelijk uitgenodigd om dit vraagstuk uit te werken en samen te doen wat goed is voor het korps”, aldus Atompai.

In een bericht dat hij op zijn Facebookpagina schreef zegt Atompai verder dat de bond Prade niet zal laten vallen, omdat hij tot nu toe heel goed werk heeft verricht. “Zet wie je wilt. Ma doe niet alsof Prade iets fout heeft gedaan“, schreef de voorzitter: