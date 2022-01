Athena Chess organiseert online schaaktoernooi voor Guyana en Suriname

Athena Chess organiseert op 22 januari de eerste editie van de Master of the Guianas. Het wordt een online schaaktoernooi en vangt aan om 19:00 uur. Het toernooi is open voor alle schakers van Guyana en Suriname waarbij een prijzenpot van USD 650 voor de winnaars beschikbaar is.

Momenteel verloopt het wat moeizaam voor schaakclubs om bijeenkomsten te organiseren i.v.m. het besmettingsgevaar van COVID-19. Met behulp van internet is het alsnog mogelijk om onze schakers in contact met elkaar te brengen.

Het toernooi zal volledig op Lichess.org afgewerkt worden. Dit is een gratis en open-source schaakplatform welke door vrijwilligers en donateurs in stand wordt gehouden. Hierop worden dagelijks gemiddeld drie miljoen wedstrijden gespeeld door schakers overal ter wereld. Schakers vanuit Guyana en Suriname maken reeds gebruik van dit platform.

Het Zwitserssysteem format zal gehanteerd worden waarbij 9 rondes worden afgewerkt. Het speeltempo is 5 minuten (zonder increment) per persoon per wedstrijd.

Na de eindrangschikking op de standenlijst ontvangt de winnaar USD 250,-, de 2e plaats USD 100,-, de 3e plaats USD 50,-, beste Dame USD 100,-, beste U18 USD 75,- en beste U16 USD 50, voorts zullen ook enkele troostprijzen beschikbaar zijn.

Het inschrijfgeld is gesteld op SRD 75 of GYD 750. “Wij kijken uit naar een optimale participatie van onze schakers en hopen hiermee ook het contact met Guyana op schaakgebied verder te verstevigen”, meldt de organisatie.

Voor meer informatie en deelname: https://athenachess.com.