20-jarige jongeman ruim twee weken vermist

Het hoofd Bestrijding Zware Criminaliteit van het Korps Politie Suriname, verzoekt de opsporing van de vermiste Luciano Charry. Deze 20-jarige in Coronie geboren jongeman is nu ruim twee weken vermist.

Hij is op maandag 20 december 2021, omstreeks 14.00uur van huis aan de Soekhanstraat te Paramaribo vertrokken met onbekende bestemming en sedertdien niet huiswaarts gekeerd.

Luciano is van Creoolse afkomst, 1,65m lang en mollig en was gekleed in een lange witte jogging broek, donker blauwe trui, meldt de Surinaamse politie. Hij had vermoedelijk slippers aan.

Een ieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze vermiste wordt verzocht om contact te maken met de politie van de ressort Kwatta op de telefoonnummers 436132, de Centrale Meldkamer op 115 of de dichtstbijzijnde politiepost.