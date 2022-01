VIDEO: Geen sprake van klassejustitie in Suriname zegt minister Amoksi

Er is in Suriname geen sprake van klassejustitie. Wet en recht blijven gelden en een ieder die zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten zal beboet worden. Dat is naar voren gekomen in een gesprek dat het CDS maandag had met minister Amoksi over de hamvraag ‘Mogen delen van de bevolking normaal feesten?‘

Aanleiding hiervoor waren de vele feesten die afgelopen weekend gehouden werden. Zo heeft ABOP topper Joël ‘Bordo’ Martinus zondag een groot festival gehouden in Moengo, waar minstens 2.000 mensen aanwezig waren (foto) en de politie niet heeft opgetreden. Ook was er een dinnershow in Flamboyant park en diverse feesten in het hele land.

Amoksi erkent dat de handhaving tekort heeft geschoten. De politie had volgens hem inderdaad moeten optreden tegen de organisatoren van de events. “Wanneer de politie de meldingen binnen krijgt, dan verwachten we dat ze gaat optreden. En ze zullen ter verantwoording worden geroepen met de vraag ‘Waarom heb je niet opgetreden terwijl er duidelijke afspraken zijn om dat wel te doen”, zegt de minister.

Hij benadrukt dat er alsnog opgetreden zal worden tegen artiesten en organisatoren, ongeacht wie dat zijn: zonder aanziens des persoons garandeert hij.

Het gesprek dat minister Amoksi had met het CDS is hier terug te zien: