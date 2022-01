Total lockdown in Suriname niet uitgesloten

De Surinaamse minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin, sluit een total lockdown in Suriname niet uit. Dit naar aanleiding van de enorme aantallen dagelijkse nieuwe coronabesmettingen in Suriname.

De bewindsman zei dat in het Apintie TV programma To The Point. Maandag 3 januari werd een recordaantal aan dagelijkse nieuwe coronobesmettingen geregistreerd namelijk 745 positieve gevallen. Het werkelijke aantal zal iets hoger zijn omdat niet iedereen zich laat testen.

Ook het besmettingspercentage en het reproductiegetal (de R) zijn forst gestegen naar respectievelijk 43,9% en 8,86. Dat laatste wil zeggen dat 100 met COVID-19 besmette personen gemiddeld 886 anderen besmetten. Ter vergelijking: het reproductiegetal in Nederland is 0,95.

De maatregelen werden voor oud op nieuw al aangescherpt met een uitgaansverbod van 21:00 uur in de avond tot 5:00 uur in de morgen.