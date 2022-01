Man verstrekt drugs aan vrouwen om voor hem te posten

De 49-jarige drugverstrekker Edward C. is in de laatste week van december 2021 door rechercheurs van de afdeling Narcotica Brigade voor een handelszaak aan het Molenpad opgespoord en aangehouden. Deze man wordt ervan verdacht drug te hebben verstrekt aan twee vrouwen meldt het Korps Politie Suriname.

De twee vrouwen, M.S. en S.B. zijn respectievelijk in de maanden oktober en december van het vorig jaar aangehouden, waarna zij in verzekering zijn gesteld. Beide vrouwen verklaarden afzonderlijk aan de politie dat Edward hen had benaderd voor het posten van drug.

Na de informatie te hebben uitgewerkt, kwam de drugverstrekker Edward in beeld. Tijdens zijn aanhouding ontkende hij het strafbaar feit te hebben gepleegd. Naderhand gaf hij toe de strafbare handeling in opdracht van een man die hij niet kent te hebben uitgevoerd.

Edward is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie hangende het onderzoek in verzekering gesteld. De vrouwelijke verdachte M.S. is nog achter slot en grendel, terwijl S.B. reeds in vrijheid is gesteld meldt de politie.