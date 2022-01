Verdachte van inbraak op de vlucht neergeschoten door politieman

Sergio B. is zondagavond in Paramaribo door een politiekogel geraakt aan zijn been, nadat hij op de vlucht sloeg. Hij wordt verdacht van inbraak bij een woning.

De vrouw des huizes die alleen thuis was, hoorde voetstappen en belde haar man op. De man stapte in zijn auto en reed snel naar huis. Bij het zien van zijn auto rende de verdachte weg.

De vrouw des huizes ging hem achterna en kreeg hulp van een politieman die in de omgeving was. De politieman waarschuwde de verdachte te stoppen, maar die weigerde.

Er werd toen gericht op hem geschoten waarbij hij werd geraakt in het linkerbeen ter hoogte van zijn knie. De verdachte werd met de ambulance afgevoerd. Het onderzoek is gaande om na te gaan wat hij zou hebben weggenomen.