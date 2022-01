‘Medische Zending mag terugblikken op jaar vol uitdagingen en zegeningen’

Gisteren vond in aangepaste sfeer de jaarafsluiting plaats van de Stichting Medische Zending PHCS (MZ) in Suriname, op het coördinatie centrum in Paramaribo. Verschillende sprekers waaronder het Stichtingsbestuur en de Bond (MZWO) spraken vol lof over de wijze waarop het personeel samen met de gemeenschappen in het binnenland dit moeilijk jaar hebben overbrugd. In de jaarrede van de Directeur, Herman Jintie, gaf hij aan dat MZ mag terugblikken op een jaar vol met uitdagingen maar ook zegeningen.

De COVID situatie beheersbaar houden in het Surinaamse binnenland was de meest uitdagende maar ook fondsen beschikbaar krijgen om het regulier werk te doen was niet makkelijk. Vanwege de moeilijke financiële positie van de Overheid moest MZ met 58% van de benodigde subsidie voor exploitatiekosten proberen de gezondheidszorg in het binnenland in stand te houden. Dit heeft geresulteerd in tekorten aan medicamenten en medische verbruiksartikelen, achterstallig onderhoud en minder ‘outreach’ activiteiten, waardoor gemeenschappen niet adequaat konden worden bediend.

Het vertrek van de Cubaanse artsen heeft ook zijn stempel gedrukt op de lokale gemeenschappen. Met steun en hulp van lokale maar ook internationale organisaties heeft MZ hoe dan ook getracht het hoofd boven water te houden. De opzet en implementatie van het elektronisch patiënten dossier met steun van de PAHO kan gezien worden als een van de vele positieve ontwikkelingen van 2021.

Ook het afleveren van 11 Gezondheidszorg Assistenten, de start van de bouw van Polikliniek Curuni en het beheersbaar houden van de 2 malaria uitbraken in Palumeu en Tepoe kunnen worden genoemd. Na jaren is het MZ gelukt, met steun van het Ministerie van Volksgezondheid (Malaria Programma) om de opleiding tot malaria microscopisten aan te vangen. Het contact met de gemeenschappen in het binnenland is dankzij de COVID pandemie hechter geworden en MZ en gemeenschappen samen zullen antwoord moeten geven op de vele gezondheid gerelateerde vragen.

MZ stapt met een nieuw beleidsplan in handen het jaar 2022 in met als thema: overleven en excelleren in uitdagende tijden door teamwerk, focus en passie bij het toepassen van MZ- integrated primary health care. De MZ dankt de samenleving en de Overheid voor de samenwerking en het in haar gesteld vertrouwen maar meer nog het personeel dat bijgedragen heeft aan de resultaten geboekt in 2021.