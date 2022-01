Gevluchte Guyanese moordverdachte (19) in Suriname aangehouden

Een Guyanese man, die gezocht werd voor moord in eigen land, is in Suriname aangehouden. Het gaat om de 19-jarige Ezekiel Hawker, die afgelopen Kerstnacht een 28-jarige man in Georgetown doodschoot. Hij vluchtte daarna naar Suriname.

De Surinaamse autoriteiten werden direct geïnformeerd dat Hawker ook bekend als ‘Alpha’ het rechtsgebied was ontvlucht, in een poging om arrestatie te voorkomen.

Er werd meteen werk van gemaakt waarna Hawker op woensdag 27 december 2021 gearresteerd werd door wetshandhavers in Suriname. De verdachte is daarna door de lokale politie overgedragen aan de politie in Guyana, die hem prompt arresteerden en in hechtenis plaatsten.

Tegenover de autoriteiten in ons buurland heeft de moordverdachte bekend de man te hebben doodgeschoten, omdat die hem eerder ook twee keer had beschoten.

De Guyana Police Force (GPF) heeft de wetshandhavers in Suriname, die door de jaren heen hun essentiële steun hebben geboden aan de GPF bij het arresteren van verdachten die hun jurisdictie zijn ontvlucht en hen prompt over te dragen om verder onderzoek te doen, bedankt.