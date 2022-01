Vader DNA-lid Niesha Jhakry ook aangehouden na vechtpartij bij aanrijding

De vechtpartij die gisteren te Nickerie uitbrak na een aanrijding heeft een staartje gekregen: de vader van DNA-lid Niesha Jhakry die door verhitte omstanders werd aangevallen en mishandeld, wordt zelf ook verdacht van mishandeling. Hij is dus slachtoffer maar ook verdachte.

Een man die tijdens de vechtpartij een barstwond aan zijn hoofd opliep, verklaarde dat hij op z’n hoofd is geslagen door vader Jhakry. Deze is zondag aangehouden door de politie. Naast de vader zijn er nog 3 andere personen in verzekering gesteld.

Ook wordt aan de aanhouding van nog eens 5 verdachten gewerkt. Een van de verdachten wordt zware mishandeling en openlijke geweldpleging verweten. De gemaakte videobeelden zijn doorslaggevend in deze zaak.

DNA-lid Niesha Jhakry heeft zelf ook aangifte gedaan; ze zou met de dood zijn bedreigd. Haar broertje ligt nog in het ziekenhuis.

Op nieuwjaarsdag reed een automobilist een groep bromfietsers aan. Deze man is een buurman van vader Jhakry, die toevallig met zijn zoon langsreed. Hij zou gezien hebben dat de veroorzaker door boze omstanders en familie werd aangevallen en besloot te stoppen en de automobilist te helpen.

Vader Jhakry en zoon werden daarbij ook aangevallen. Naar nu blijkt heeft vader Jhakry dus ook zelf iemand geslagen.