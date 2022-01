Keepercoach Mangalie kijkt terug op debuut met Suriname op Concacaf Gold Cup

Het jaar 2021 is net geëindigd en Waterkant sprak met Jack Mangalie de keepercoach van Natio Suriname. Mangalie heeft afgelopen jaar zijn debuut met het elftal gemaakt op de Concacaf Gold Cup. ‘Historie’ zei de toenmalige Surinaamse bondscoach Dean Gorré meteen na de wedstrijd tegen Nicaragua in 2019 hierover: ons eerste toernooi is een feit voor Suriname.

“De Gold Cup is het belangrijkste toernooi voor landenteams uit Noord, Centraal Amerika en Caraïbische gebied. Alles wijst erop dat dit veel heeft gedaan met mij. Als mens en trainer leer je elke dag op een groot toernooi: ‘balans en onbalans’. Balans is de sleutel, maar voor mij zorgt onbalans voor groei en ontwikkeling”, aldus de keepercoach.

In jouw beleving hoort Suriname vanaf nu altijd op een groot toernooi.

Op 13 juli maakte Suriname haar debuut op een groot toernooi. Ik proefde dat er veel gesproken werd over het voetballand Suriname. Het begon al op Schiphol, de dag dat ik vertrok richting Amerika.

Gold Cup meeting met Team Manager Neil Sakimin, Concacaf Match Coordinator Alexis Sierra en Jack Mangalie in Houston BBVA Stadium

Aan alles was te merken dat je deelneemt aan een groot toernooi. De organisatie laat wederom zien dat alle deelnemende landen goed in de watten worden gelegd. De aangewezen stadions, Gold Cup hotels met topsport maaltijden en de grote voetbaltempels waar de wedstrijden werden gespeeld. In een poule met Jamaica, Costa Rica en Guadeloupe weet je bij voorbaat dat het heerlijke wedstrijden gaan worden met veel aanzicht en voetbalgenot.

Het was fascinerend om te mogen spelen tegen een groot voetballand als Costa Rica, die ook een WK deelname heeft als ervaring. Kortom een belangrijke ontwikkeling voor het nationaal elftal.

“Als je ziet hoe de beleving is, spelen tegen Jamaica die als speler Leon Bailey heeft van (Bayer Leverkusen) nu Aston Villa in Engeland. Een prachtige affiche voor Suriname. Vooraf ben ik als Keeper Coach extra bezig om de opvallende spelers in kaart te brengen en te analyseren. Voor mij persoonlijk is het een prachtige ervaring en schitterend om de ontwikkeling van dichtbij mee te maken.”

Deelname Gold Cup doet wel wat met je.

Ondanks een enorm tijdverschil ging de telefoon allereerst richting de familie in Nederland en Suriname. “Wij zijn met Su geplaatst voor de Gold Cup”. Als je dit kan delen met je familie dan voel je echt hoe inning de familie het ook heeft beleefd. Ook de omgeving reageert geweldig en dat is alleen maar mooi voor Suriname. Wat ook bijzonder was dat ik de avond ervoor bijna niet heb kunnen slapen. Samen met de assistent trainer Eugene Verwey heb ik de hele avond gebabbeld over “wat als we winnen?”

Waar heb jij het meeste van genoten?

Laat ik beginnen met de performance-vloer. Deze was elke dag gevuld met samen zijn, mooie voetbalontwikkeling en voetbalplezier. Je begint je dag met lachende gezichten en brengt de dag door met een plan dat je voor ogen hebt. Het ultieme genot blijft de wedstrijddagen. Het openingsdebuut tegen Jamaica was speciaal. De wedstrijd tegen Costa Rica was indrukwekkend omdat we erg goed gespeeld hebben en als afsluiting hebben we erkenning gevoeld en gekregen na de overwinning tegen Guadeloupe. Deze mede ook door de grote getallen meegereisde fans. Ook met voetbal geldt, sommige gevoelens verlies je nooit. Met de wetenschap in mijn hart ben je tevreden met een eerste overwinning op een toernooi.

Ik ben dan ook overtuigd dat Suriname altijd hoort op een groot toernooi als Gold Cup.

De Verenigde Staten wonnen in 1991 de eerste editie van het toernooi en waren ook in 2002, 2005, 2007, 2013 en 2017 de besten. Mexico blijft met acht eindoverwinningen, geboekt in 1993, 1996, 1998, 2003, 2009, 2011, 2015 en twee jaar geleden, wel recordhouder op de Gold Cup. Ik zie Suriname ook de Gold Cup winnen!