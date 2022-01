Chinese ambassadeur ondersteunt operatie ‘Veilig Suriname’

De Chinese ambassadeur Han Jing ondersteunt de operatie ‘Veilig Suriname’. Dit heeft hij kenbaar gemaakt tijdens een onderhoud dat hij deze week had met minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie bij de Chinese ambassade.

De Surinaamse bewindsman en de ambassadeur hebben hierbij het belang van de veiligheid in het land voor investeerders en ondernemers onderstreept. Minister Amoksi heeft aangegeven dat Suriname met grote ernst werkt aan de handhaving van de veiligheid. De bewindsman merkte op dat China een belangrijke partner is in het veiligheidsbeleid van Suriname.

Op de meeting was ook een vertegenwoordiging van het Korps Politie Suriname (KPS) aanwezig, bestaande uit de inspecteur eerste klasse Steven Rozenblad tevens de liaison naar de Chinese ambassade, inspecteur eerste klasse Orpheu Valpoort, hoofdinspecteur van politie Melvin Pinas en Marc Karg, veiligheidsadviseur van Justitie en Politie.

Na het onderhoud tussen de minister en de ambassadeur hebben verschillende deskundigen presentaties gehouden over het Surinaamse veiligheidsbeleid. Daarbij is ingegaan op het beleid met betrekking tot de verschillende vormen van criminaliteit, alsook actuele cijfers hierover. Zo presenteerden hoofdinspecteur van politie, Melvin Pinas en zijn team, de statistieken van criminaliteit in vergelijking met het afgelopen jaar. Zij gaven ook aan welke stappen ondernemers kunnen ondernemen om hun veiligheid te waarborgen.

Vervolgens plaatste veiligheidsadviseur Karg de situatie van Suriname binnen de internationale context. Suriname is in de gelukkige positie dat zij samenwerkingen heeft met landen in het Caraïbisch gebied en ook daarbuiten. Verder zit Suriname in veiligheidspartnerschappen zoals Implementation Agency for Crime and Security (IMPACS), Interpol, Europol en anderen die criminaliteitsbestrijding en verhoging van de veiligheid technisch ondersteunen.

Vanuit het ministerie is ook het beleid met betrekking tot illegale immigratie en mensensmokkel gepresenteerd. Daarbij zijn de verschillende uitingen die deze vorm van criminaliteit aanneemt in Suriname aangekaart. De opvang en facilitering van slachtoffers van mensenhandel en illegale immigranten worden serieus genomen. Suriname vangt deze groepen op verschillende manieren op en faciliteert ze dan met inachtneming van geldende wetgeving en internationale verdragen.

Tot slot is aangegeven dat Suriname het veiligste land is in het Caribische gebied. Het ministerie werkt er hard aan om op dit feit voort te borduren. De economic and commerce attache van de Chinese ambassade bevestigt dat Suriname daarom zeer geschikt is als investeringshaven, gezien haar unieke positie als veiligste land in de Caribische regio.