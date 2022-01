Busje in goot nadat bestuurder geen voorrang verleende

Bij een aanrijding tussen twee voertuigen op de kruising van de Houttuin- en Sumatraweg in Suriname, is een busje in de goot terecht gekomen. Dit nadat de bestuurder van het voertuig geen voorrang verleende.

Het ongeval vond zaterdagavond rond 23.30u plaats. Een Toyota Hillux pick-up reed over de Sumatraweg gaande richting Lelydorperweg. Het Toyota Hiace busje reed over de Houttuinweg en verleende geen voorrang aan het verkeer over de Sumatraweg.

Het busje kwam in botsing met de achterzijde van de Hillux waarna de bestuurder de controle over het stuur verloor en in de goot langs de weg terecht kwam. Een van de drie inzittenden van het busje klaagde van pijn aan zijn benen.

De politie van Lelydorp kwam ter plaatse voor onderzoek.