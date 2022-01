Algemene Hindoe Basisschool doneert pakketten aan Haagse ouderen

Jaarlijks krijgen alle personeelsleden van de Vahonschool een kerstpakket, een goed gevulde doos met veel Surinaamse producten. Dit jaar besluiten personeelsleden hun kerstpakketten af te staan aan de Haagse ouderen.

“Wij zijn zeer solidair met de ouderen die de pakketten veel harder nodig hebben. Veel ouderen hebben moeite met boodschappen doen, zo kunnen we een steentje bijdragen”, aldus schooldirecteur Soelin Biharie.

De ouderen komen in kleine getallen bij elkaar in de Steenwijklaan en koken gezamenlijk en hebben zo een leuke dag. Voorzitter Sabebali van de ouderendag besteding verwelkt komt dan ook zulke donaties.

“Door de lockdowns komen deze ouderen nog meer in een isolement, vooral nu er geen activiteiten meer plaatsvinden. Ik ben blij dat de directie bereidt is om zulke acties te doen en zo veel aandacht schenkt aan de ouderen uit Seva gedachten. Als lid van de Raad van Toezicht juich ik dit soort projecten toe”, aldus Mairan Sewtahal die ook kandidaat raadslid van de PvdA in Den Haag is.