37-jarige man pleegt zelfmoord op nieuwjaarsdag

Een 37-jarige man in Suriname heeft op nieuwjaarsdag zelfmoord gepleegd, door zich met een kabel te verhangen in het politie ressort Leiding 9a. De man D.G. werd door zijn vader hangend in de woning aangetroffen.

Eerder zou de man in gezelschap zijn van familieleden. Hij heeft de daad verricht op het moment dat hij alleen in de woning was.

De politie werd rond 20.00u gealarmeerd en schakelde een onderzoeksteam in. Een arts stelde de dood vast.

Praten over zelfdoding? Ga naar je huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114. (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00u)