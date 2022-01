President: ‘2022 belooft beter jaar te worden voor Suriname’

Ook in Suriname is het nieuwe jaar 2022 nu aangevangen. In verband hiermee heeft de Surinaamse president Santokhi een speciale Nieuwjaarsboodschap voor de bevolking, welke in onderstaande video te zien is.

De president gaf aan dat 2021 een jaar is geweest, waarbij de regering het prudent beleid heeft voortgezet, en orde op zaken heeft gesteld, in de administratieve en financiële huishouding van de overheid. De bevolking heeft daaraan bijgedragen en het heeft pijn gedaan.

“Puinruimen van 10 jaar wanbeheer, is niet eenvoudig. Kapot maken is makkelijk, maar opbouwen niet. Neem uw huis als voorbeeld: stenen kapot maken is makkelijk, maar een nieuw, stevig, duurzaam en stabiel huis neerzetten, is niet makkelijk en kost tijd, geld en energie”, aldus het staatshoofd.

“2022 belooft een beter jaar te worden voor ons Suriname. Het wordt een jaar van lastenverlichting en van perspectief voor het volk van Suriname. Het vertrouwen in economisch herstel keert langzaam, maar zeker terug. En dat doet mij deugd”, zegt de president ondermeer in onderstaande video.

In de middag stak de president ook een pagara af bij het paleis: