Onrustig op meerdere plekken in Nederland

In Nederland is het Nieuwe Jaar zojuist begonnen. Op veel plekken is Oud & Nieuw zo goed en kwaad als het kan gevierd. Ook is er ondanks het vuurwerkverbod veel vuurwerk afgeschoten. Op meerdere plekken is het onrustig.

In Groningen is de Mobiele Eenheid ingezet. Brandweerlieden werden bij bluswerkzaamheden aan de Meerpaal bekogeld met vuurwerk. Daarop werd de ME ingeschakeld, die volgens de politie Groningen daarna ook bekogeld werd met vuurwerk.

Ook op andere plekken in het land was het eerder op de avond al onrustig. In het Zuid-Hollandse Moordrecht en het Friese Kollumerzwaag moest ook de ME ingezet worden. In die laatste plaats werd de brandweer ook bekogeld met vuurwerk.

In Amsterdam-Noord werden een paar pallets in brand gestoken. In de regio Rijnmond, in Krimpen aan den IJssel gingen een aantal deelscooters in vlammen op en in Rotterdam vatte een auto vlam aan de Kotterstraat. Ook is bij een schietpartij aan de Westerbeekstraat in de Havenstad een man overleden.

In Den Haag is de politie op oudejaarsavond op het Anna Blamanplein in Den Haag bekogeld door een groep jongeren. Agenten waren aanwezig om de brandweer te ondersteunen bij het blussen van een brandje.