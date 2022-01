Nieuwe Omroep Zwart vandaag van start

Nederland heeft er vanaf vandaag een nieuwe omroep bij: Omroep Zwart. De aspirant-omroep wil een ander geluid laten horen dan nu te zien en te horen is op de publieke zenders.

Omroep Zwart trapt af met twee nachtprogramma’s op de radio. Ook gaat ze samenwerken met andere omroepen en op televisie een thuis voor iedereen creëren, zodat iedereen zich welkom voelt in Nederland zegt oprichter Gianni Grot tegen de NOS.

Grot (34) zette, samen met Akwasi, Omroep Zwart op. “Er zullen bij ons in elk geval onderwerpen voorbijkomen voor en over een betere samenleving én er zullen nieuwe helden en rolmodellen te zien zijn die erg inspirerend zijn. We komen ook met nieuwe talenten voor en achter de schermen”, aldus Grot.

Afgelopen zomer haalde Omroep Zwart het vereiste aantal van 50.000 leden. Ze kreeg daarom de status van aspirant-omroep van demissionair minister Slob. Dit betekent dat de omroep een uitzendlicentie heeft gekregen voor de komende vijf jaar.

Na vijf jaar wordt er opnieuw bekeken of de omroep nog steeds voldoet aan de criteria. Als dat het geval is, dan wordt zij een volwaardige omroep en dan kan ze formeel toetreden tot het bestel.