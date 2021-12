Deze auto reed vrijdagochtend over de Akkerstrook en belandde op zijn kop, nadat de bestuurder de controle over het stuur verloor.

De man reed over de Akkerstrook en ging in de richting van de rotonde Commissaris Weythingweg in Suriname. Hij viel daarbij vermoedelijk in slaap en verloor de controle over zijn voertuig. Zijn auto belandde op zijn kop.

De bestuurder klaagde van pijn. Hij is met de ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp.

Zijn auto is met de sleepwagen vervoerd.