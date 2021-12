Arrestant die stukjes scheermes inslikte ontvlucht uit ziekenhuis

Een 34-jarige arrestant van het cellenhuis Rijsdijk in Suriname, is vrijdagavond ontvlucht uit het ziekenhuis. Hij had dinsdagavond geprobeerd zichzelf van kant te maken met scheermesjes.

Hij brak 3 scheermesjes in kleine stukjes en slikte die in. Daarvoor werd hij in het ziekenhuis opgenomen.

De reden hiervoor zou zijn dat hij geen aandacht kreeg. Ook zou hij naar zijn zeggen eerder zijn geslagen door zijn celgenoten. De man was ingesloten voor oplichting.

De man gaat gekleed in een grijze broek. Hij heeft tatoeage aan zijn beide armen

De Surinaamse politie is bezig hem op te sporen.