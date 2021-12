In Suriname zijn donderdag 30 december weer 238 nieuwe coronabesmettingen genoteerd. Dat blijkt donderdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Er is donderdag in totaal 738 keer getest. Het besmettingspercentage bedraagt hierdoor 32,2%. Uit de update blijkt verder dat er nu 12 patiënten in de ziekenhuizen liggen en 2 personen op de IC.

Donderdag waren er geen coronadoden.

De cijfers van donderdag 30 december 2021: