Voormalig kickbokser Lloyd van Dams (49) overleden

Afgelopen nacht is in Nederland voormalig K-1 vechter en Muay Thai kampioen Lloyd van Dams op 49-jarige leeftijd in het ziekenhuis overleden. De Surinaams-Nederlandse sporter was opgenomen in het ziekenhuis wegens gezondheidsproblemen.

De in Suriname geboren Van Dams was een bekendheid in de kickbokswereld. Toen hij 7 jaar oud was kwam hij naar Nederland en verhuisde hij naar Utrecht. Hij won diverse titels: twee keer wereldkampioen, Europees kampioen en Nederlands kampioen.

Tijdens zijn kickboks carrière stond Lloyd van Dams tegenover grote namen zoals Peter Aerts, Sem Schilt en Remy Bonjasky schrijft vechtsportinfo.

Zijn broer Clyde maakte het nieuws vanmorgen bekend en schreef op Facebook: “ RIP Broer je bent terug gekeerd naar de schepper en naar je geliefde moeder en vader. Heb mezelf weken voorbereid op dit moment en nu is het zover dat ik kan zeggen, heel trots te zijn op hoe je onze naam heb vertegenwoordigd in de ring als een Tornado!”