Minister: ‘Bende verantwoordelijk voor gewelddadige beschietingen’

Er is meer bekend over de gewelddadige beschietingen die woensdag plaatsvonden bij de Musaweg, in de omgeving van Cassipora. Daarbij werd in eerste instantie bij een poging tot roof, een voertuig (foto inzet) dat richting Cassipora reed beschoten door een aantal mannen.

Beide inzittenden werden daarbij geraakt. De 27-jarige bestuurder reed het voertuig naar de poli van Redi Doti voor medische hulp. Voor de Braziliaanse man die op de passagiersstoel zat was het te laat, hij kwam onderweg te overlijden: (tekst loopt door onder foto)

De persoon op de bijrijdersstoel is om het leven gekomen.

Daarna werden opnieuw twee mannen in hetzelfde gebied beschoten. De mannen die op een zogeheten ATV zaten liepen daarbij schotwonden op. Ze werden van hun bezittingen beroofd door een aantal rovers die vanuit het bos kwamen.

De slachtoffers werden door een voorbijganger aangetroffen en werden ook naar de poli te Redi Doti vervoerd. Bij de poli aangekomen bleek dat één van de gewonde mannen geen teken van leven meer vertoonde.

Beide lichamen zijn ter obductie in beslag genomen. Volgens de Surinaamse minister van Justitie en Politie gaat het om een bende en zijn inmiddels acht verdachten aangehouden. Het onderzoek is in handen van Kapitale Delicten.

Direct na deze gebeurtenissen besloot districtscommissaris Marlene Joden de Carolinaburg over de Surinamerivier in de rijrichting Mapane, tot nader order af te sluiten voor het verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer.

“Deze maatregel is in het kader van de ontstane gewelddadige situatie in het gebied” schrijft de dc.

Dit zei de minister hierover: