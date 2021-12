Suriname benoemt nieuwe ambassadeur bij Verenigde Naties

Sunil Algram Sitaldin is de nieuwe buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur voor Suriname bij de Verenigde Naties (VN). De diplomaat is op dinsdag 28 december 2021 in zijn nieuwe ambt beëdigd door president Chandrikapersad Santokhi. Het staatshoofd sprak van een bekwame Surinamer en beroepsdiplomaat die de bijzondere taak krijgt de nationale belangen van Suriname binnen de VN te gaan behartigen. Ambassadeur Sitaldin zal ook de samenwerking met multilaterale organisaties moeten onderhouden en/of uitbreiden.

De beëdiging vond plaats op het presidentieel paleis, waarbij behalve de president, ook de ondervoorzitter van de staatsraad en enkele leden van de raad van ministers aanwezig waren. Bij deze gelegenheid nam de nieuwbakken ambassadeur de geloofsbrieven in ontvangst, uit handen van minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business, en Internationale Samenwerking.

President Santokhi wees in zijn toespraak op de verantwoordelijkheden die de diplomaat te wachten staan bij het behartigen van de nationale belangen van Suriname, binnen de VN. Het staatshoofd legde de nadruk op het onder de aandacht brengen van klimaatfinanciering en de contraproductieve classificatie-instrumenten, waardoor Suriname nauwelijks toegang heeft tot concessionele financiering.

Naast het behartigen van de nationale belangen en die van Surinaamse burgers in het buitenland, zal de ambassadeur zich ook moeten inzetten, om buitenlandse investeringen te stimuleren. Daarbij heeft de president verzocht te werken aan het bevorderen van de bijdrage van de Surinamers in de diaspora.

Ambassadeur Sitaldin heeft beloofd zich ten volle in te zetten om de vele mogelijkheden die de VN biedt beter te benutten, ten behoeve van het sociaaleconomische welzijn van Suriname.