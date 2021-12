Nina Jurna drie uren in gesprek met Astrid Roemer tijdens Marathoninterview

Traditiegetrouw zendt de VPRO deze winter nieuwe afleveringen van Het Marathoninterview uit. Op zaterdag 8 januari 2022 gaat Nina Jurna live in gesprek met schrijfster Astrid Roemer. Het wordt een lang gesprek van drie uren, met alle ruimte voor nuance, context en verdieping.

Astrid Roemer kreeg in 2016 de P.C. Hooft-prijs en in maart van dit jaar de Prijs der Nederlandse Letteren. Het was de bedoeling dat de uitreiking van deze prijs in oktober 2021 door koning Filip van België zou plaatsvinden.

Het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie distantieerde zich echter van Roemers uitspraken pro-Desi Bouterse, en besloot dat er geen feestelijke uitreiking van de prijs zou volgen. Roemer houdt sindsdien de pers op afstand. Bij hoge uitzondering wil ze Nina Jurna wél ontvangen.

Nina Jurna is correspondent voor Latijns-Amerika. Ze woonde jarenlang in Suriname en verruilde in 2011 haar standplaats Paramaribo voor Rio de Janeiro. In oktober 2015 werd ze de vaste correspondent Latijns-Amerika voor NRC Handelsblad.

Het Marathoninterview is te beluisteren op NPO Radio 1 en de podcastplatforms.