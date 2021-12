Newmont Suriname doneert goederen aan St. Vincentius Ziekenhuis

Het bedrijf Newmont Suriname heeft onlangs een aantal noodzakelijke goederen gedoneerd aan het Surinaamse St. Vincentius Ziekenhuis. Dat heeft het bedrijf dinsdag zelf bekend gemaakt.

Het gaat ondermeer om een medicijnkoelkast, wasmachine, wasrek, draadloze telefoons en mobiele telefoons. Deze items hebben een totale waarde van ca. $ 11.909,30. Deze donatie is gefinancierd uit het COVID-19 fonds.

Het fonds is in mei 2020 opgericht om gastgemeenschappen, overheid en medische instellingen te helpen in de strijd tegen COVID-19 in Suriname om te strijden tegen COVID-19. Dit fonds maakt deel uit van een wereldwijd initiatief dat Newmont begin april heeft aangekondigd.