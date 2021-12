KSV: Bewustwording Verkeersveiligheid vergroten middels straatacties

Het Korps Suriname Verkeervrijwilligers (KSV) heeft het initiatief genomen om middels straatacties de bewustwording voor Verkeersveiligheid te vergroten. De tweede actie was op 27 december 2021 voor Kirpalani aan de J.A. Pengelstraat.

“De reacties waren allemaal positief en dit geeft ons moed om door te gaan met de actie tot 31 december 2021. We zullen op verschillende plaatsen staan. Blijf u alert in het verkeer gedurende de komende dagen van het jaar 2021”, aldus het KSV.

De actie is nodig omdat dit jaar al meer verkeersdoden zijn gevallen dan in 2020. Zo vielen er afgelopen Kerstweekend nog 3 doden in Nickerie.