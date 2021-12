Één persoon dood nadat rovers schoten lossen op voertuigen

Één persoon is vanmorgen in Suriname om het leven gekomen nadat er schoten zijn gelost op voertuigen. Volgens de eerste informatie zou het gaan om een poging tot roofoverval en zou dit rond 10.00u gebeurd zijn te Redi Doti.

De slachtoffers zaten in twee verschillende voertuigen, waarbij twee gemaskerde en gewapende rovers schoten op hen hebben gelost. De auto’s hebben kogelinslagen.

Een van de slachtoffers is ter plaatse in de auto overleden (foto). Er is medische hulp ingeschakeld voor een ander slachtoffer met schotwonden.

Het onderzoek ter plaatse is nog gaande. Diverse eenheden van de Surinaamse politie zijn ter plaatse.