Taxichauffeur onder bedreiging van vuurwapen beroofd van auto

Een rover is er zondagavond vandoor gegaan met de auto van een taxichauffeur aan de Loksistraat in Suriname. Het gaat om een blauwgelakte Toyota Runx.

De rover pakte een taxi om naar bovengenoemde straat te gaan. Hij kwam daar aan, maar stapte niet uit. Hij bedreigde de taxichauffeur met een vuistvuurwapen dat hij bij zich had.

Hij droeg de man op om uit het voertuig te gaan en reed daarna ermee weg. De taxichauffeur heeft aangifte van de beroving gedaan en gaf aan dat de rover gekleed was in een zwarte trui en gewapend was met een vuistvuurwapen.

De verdachte is nog voortvluchtig. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.