Sterke stijging aantal nieuwe corona besmettingen: 82 positieve testen

In Suriname zijn de corona besmettingen de afgelopen 24 uur flink gestegen. Nadat er de afgelopen 5 dagen sprake was van een gemiddeld absoluut aantal van circa 20 besmettingen per dag, is het aantal besmettingen op maandag 27 december gestegen naar 82.

Dat blijkt maandagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de update blijkt dat er ook meer getest is dan de voorgaande dagen. In totaal zijn er 573 swabs afgenomen, waardoor het besmettingspercentage 14,3% bedraagt.

Er is het afgelopen etmaal geen sprake van coronadoden. Het aantal patiënten in de ziekenhuizen is met 1 persoon gestegen ten opzichte van zondag.

De cijfers van maandag 27 december 2021: