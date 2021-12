Bijna 100 levensmiddelen pakketten voor seniore burgers

De Sectie Ziekencommunie van de St. Clemens Parochie heeft bijna honderd seniore burgers bedacht met elk een pakket inhoudende levensmiddelen. De Parochie heeft een jaarlijkse traditie om rond Kerstmis een feest te organiseren voor 60-plussers onder de parochianen en bewoners van Huize Majella en Huize Margriet. Het doel daarvan is om ze speciale aandacht te schenken.

Het verstrekken van levensmiddelenpakketten aan behoeftigen vindt nog jaarlijks plaats, dankzij donaties in geld of in natura van het bedrijfsleven. Enkele bedrijven doneren producten, een paar geven cash, terwijl de meeste bedrijven hun financiële donatie storten op de daarvoor bestemde rekening van de Parochie. De ontvangen producten in natura is helaas niet voldoende. Het tekort wordt dan uit de financiële donaties aangekocht.

“Dit jaar hebben wij 98 pakketten kunnen samenstellen. Er wordt op transparante wijze invulling gegeven aan de verdeling van de pakketten, waarbij ook veel burgers buiten de St. Clemens Parochie in aanmerking komen. Dit is een duidelijk voorbeeld dat de Katholieke Kerk, in casu St.Clemens Parochie meeleeft met de totale gemeenschap. Helaas kan niet iedere behoeftige van een levensmiddelenpakket worden voorzien”, aldus de Parochie in een persbericht.