Zus doet oproep aan doorrijder fatale aanrijding om zich te melden

Het Korps Politie Suriname heeft bevestigd dat de op 2e Kerstdag overleden 31-jarige bromfietser Ulrich Loswijk moet zijn aangereden, waarbij het ander betrokken voertuig na de aanrijding is door- dan wel is weggereden. Aan de opsporing en aanhouding van de doorrijder wordt gewerkt.

De politie van het bureau Paradise die op zondag 26 december omstreeks 01.30 uur een melding van een aanrijding kreeg aan de Attaoelahweg, trof het slachtoffer dat niet aanspreekbaar was ter hoogte van het bedrijf FAI op het wegdek aan.

Het verkeersslachtoffer lag op zijn buik aangetroffen en enkele meters van hem verwijderd lag een zwaar beschadigd bromfiets. Het vermoeden bestaat dat de bromfietser moet zijn aangereden, waarbij het ander betrokken voertuig na de aanrijding is door- dan wel is weggereden.

De bromfietser had schaafwonden in het gelaat en was niet aanspreekbaar. Met de ambulance werd de gewonde man afgevoerd naar het Mungra Medisch Centrum (MMC). Hij werd ter verpleging opgenomen in het ziekenhuis, maar kwam omstreeks 07.45 uur te overlijden.

In opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam van Ulrich ter obductie door de politie in beslag genomen, meldt de politie.

Zijn zus plaatste deze oproep op Facebook, waarbij zij de doorrijder opriep zich te melden bij de politie: