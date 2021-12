Vrouw ontkent man in brand gestoken te hebben; zegt dat hij het zelf heeft gedaan

De politie in Suriname heeft afgelopen zondag een vrouw aangehouden, die zaterdag vermoedelijk haar man met brandstof heeft overgoten. Het vermoeden bestaat dat zij hem daarna in brand zou hebben gestoken met als gevolg dat hij is overleden.

De vrouw verklaart echter dat de man na een ruzie zichzelf met brandstof heeft overgoten en in brand gestoken. De politie onderzoekt in hoeverre deze verklaring klopt.

De vrouw zocht nadat de man brandwonden had opgelopen, ruzie bij de buren. Ze had zelf ook brandwonden aan haar linkerarm. Wat de aanleiding van de ruzie is geweest, is nog onbekend.

De man was in het ziekenhuis opgenomen voor medische behandeling waar hij is overleden.