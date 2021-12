Verkoop- en afschietperiode vuurwerk start vandaag

Vanaf vandaag mogen consumenten in Suriname vuurwerk kopen en afschieten. Brandweervoorlichter Olton Pinas zegt dat vandaag officieel de verkoop- en afschietperiode van start gaat en duurt tot en met 1 januari. Als voorloper daarop heeft de brandweer zondagmiddag voorlichting erover gegeven in de omgeving van het Onafhankelijkheidsplein.

De brandweer sprak zowel met jongeren als ouderen om hen te waarschuwen extra voorzichtig te zijn bij het afschieten van vuurwerk.

Pinas zegt dat de mensen zeer positief hebben gereageerd op de voorlichting van de brandweer. Zij gaven aan zich te zullen houden aan de instructies. Bij deze activiteit namen de afdeling Voorlichting en Bikers van de brandweer deel.

De brandweer zal de komende dagen verschillende activiteiten ontplooien om de Surinaamse samenleving bewust te maken over de veiligheid bij het afschieten van het vuurwerk.

De vuurwerkimport is dit jaar verder afgenomen. Tot op dit moment zijn er 17 containers ingeklaard. Vorig jaar bedroeg het aantal aan het eind van de vuurwerkperiode 30. De importeurs mogen tot en met 31 december vuurwerk binnenhalen.

Importeurs hebben aan Waterkant laten weten dat zij dit jaar weinig vuurwerk hebben gehaald omdat onder andere de vrachtkosten per container drastisch zijn gestegen. Volgens hen is het met de huidige economische situatie in het land ook niet raadzaam om te veel te investeren in vuurwerkimport.

Afgelopen jaar waren er 6 vuurwerkslachtoffers geregistreerd.