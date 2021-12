Senioren Huize Ashiana hebben Kerst gevierd met Stichting 1 voor 12

De seniore burgers van Huize Ashiana in Suriname, hebben afgelopen weekend Kerst gevierd met Stichting 1 voor 12. De directie van het tehuis heeft samen met de stichting een kerstfeest georganiseerd. Louis Vismale, voorzitter van Stichting 1 voor 12, benadrukte dat de seniore burgers het verdienen, omdat zij zich jaren hebben ingezet voor land en volk. Hij voerde aan dat het daarom hun goed recht is om op een waardige wijze hun oude dagen door te brengen.

De Surinaamse stichting heeft het tehuis een levensmiddelenpakket cadeau gemaakt, alsook voor voeding, drank en wat muziek op deze speciale dag. Op de muziek van onder andere Marlene Waal en Liesbeth Peroti hebben de seniorenburgers de benen losgegooid. Voor hen die bedlegerig zijn, is er ook gezorgd dat zij op de kamer extra verwend werden.

De bewoners hebben een beker ontvangen door tussenkomst van Wahahaha, water en een goed gevuld pakket met onder andere persoonlijke verzorgingsartikelen, kerstbrood en lekkernijen. De directieleden hebben ook een presentje ontvangen namens de stichting voor hun inzet. 1 voor 12 heeft altijd klaargestaan voor Huize Ashiana.

Vismale merkt op dat de band met Huize Ashiana al lang bestaat. Hij kan zich zog herinneren dat oud-directeur Dennis Rust, nu wijlen hem gewoon belde en ‘prit pangi’ vroeg: “Heb je pampers”. Hij gaf aan dat ook met de huidige directeur van het tehuis er een goede samenwerking is. Hij vindt het jammer dat hij geen ‘fosting’ gevlochten broden heeft kunnen meenemen. Door een schaarste aan blom kan de stichting geen broden bakken. Vismale hoopt dat Huize Ashiana financieel onafhankelijk wordt van de overheid. “Het mag nooit meer gebeuren dat het tehuis eten of verbruiksartikelen tekortkomt”.

Vismale zei dat de stichting altijd klaar staat om de mens in nood te helpen, zeker wanneer het gaat om kinderen en senioren. Hij benadrukte dat de stichting 100% afhankelijk is van donateurs in en buiten Suriname. “Zolang er noden zullen zijn, zal 1 voor 12 er zijn”, aldus Vismale.

Stichting 1 voor 12 wenst de totale gemeenschap een zalig uiteinde en een nieuwe jaar vol met zegen.