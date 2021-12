Man zegt dat onbekende 400 SRD gaf voor posten cocaïne

De politie in Suriname heeft onlangs de 27-jarige Zakson S. op zijn woonadres te Wanica door Rechercheurs van de afdeling Narcotica Brigade opgespoord en aangehouden. Hij zou geprobeerd hebben cocaïne welke was verwerkt in bladeren die aan elkaar waren geplakt, te smokkelen via een postpakket.

De douane recherche onderschepte op dinsdag 5 oktober tijdens visitatie van postpakketten te Zanderij 182 gram cocaïne. De drug werd in beslag genomen en overgedragen aan de afdeling Narcotica Brigade. De Narcotica rechercheurs werkten de informatie uit, waarna zij overgingen tot het opsporen van de verdachte Zakson.

Het gelukte de rechercheurs de drugverdachte na bijkans drie maanden aan te houden. Zakson verklaarde aan de politie dat hij de drug heeft gepost voor een onbekende man die hij over straat had ontmoet en hem voorhield dat hij geen identiteitskaart had. Als beloning ontving Zakson voor het posten SRD 400.

Na gepleegde overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de postverzender Zakson achter slot en grendel geplaatst meldt de politie.