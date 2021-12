Man spreekt af met verkopers iPhones en steelt hun telefoons

De Surinaamse politie heeft de 28-jarige Derrick L. aangehouden, nadat twee benadeelden afzonderlijk aangifte ter zake oplichting en verduistering tegen hem hadden gedaan. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

Derrick reageerde onder de valse naam ‘Melissa Marcus’ op berichten van personen, die hun i-Phones via de Facebook groep Things For Sale te koop hadden aangeboden. Hij maakte vervolgens afzonderlijk een afspraak met beide aangevers voor een ontmoeting aan de Kadieweg in het ressort Geyersvlijt.

Tijdens die ontmoetingen vroeg Derrick of hij de mobiele telefoontoestellen kon bezichtigen. Na goedvinding hield hij de verkopers voor dat hij met de telefoontoestellen naar binnen ging om te weten wat de mening van zijn vriendin was.

Terwijl de aangevers voorin van de woning stonden te wachten, liep de verdachte naar het achtererf en sprong vervolgens over de schutting. Hierna vervolgde hij via de achterstraat zijn weg met medeneming van de mobiele telefoontoestellen.

Naderhand bleek niemand in de woning te zijn, aangezien de bewoners in het binnenland vertoeven.

Eén van de benadeelden die via het valse account van Derrick naar meer informatie zocht, constateerde dat er een voertuig via hetzelfde account ter verkoop werd aangeboden. Deze informatie werd door de aangeefster doorgegeven aan de politie, waarna het kentekennummer van die auto werd nagetrokken.

Aan de hand hiervan kwam de verdachte Derrick in beeld. Hij werd vervolgens opgespoord en is op dinsdag 21 december door de Recherche van Paramaribo op zijn woonadres te Paramaribo noord aangehouden.

Bij de aanhouding gaf de verdachte toe het strafbaar feit te hebben gepleegd, aangezien hij in geldnood verkeerde. Verder gaf hij aan de mobiele telefoons te hebben verkocht. Aan de opsporing en aanhouding van de helers wordt gewerkt.

Derrick is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie achter slot en grendel geplaatst. Het vermoeden bestaat dat Derrick meerdere slachtoffers moet hebben gemaakt. Deze worden opgeroepen zich te wenden tot de Recherche van Paramaribo, die te bereiken is op het telefoonnummer 451163.